Gute Nachricht für die Schweizer Nachwuchs-Hoffnung Jason Dupasquier. Der 18-jährige Freiburger darf am Montag an den offiziellen Testfahrten der Moto3-Kategorie in Spielberg mitfahren. Dupasquier belegt in der der Nachwuchs-Kategorie Rookie-Cup zurzeit den 5. Rang in der Gesamtwertung.