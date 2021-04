Tom Lüthi wird den Grand Prix von Portugal am Sonntag (Start 15:15 Uhr, live im Stream bei srf.ch/sport und in der Sport App) nur von Position 22 in der Moto2-Startaufstellung in Angriff nehmen. Der 34-Jährige konnte im Qualifying in Portimao wegen technischer Probleme nur zwei gezeitete Runden drehen.

Lüthi kommt in dieser Saison noch nicht auf Touren. Erst ein Punkt steht zu Buche. Die Pole Position sicherte sich wie in den zwei GP in Katar der Brite Sam Lowes.

Legende: Gute Laune sieht anders aus Tom Lüthi. Keystone

Rückschlag für Dupasquier

Auch Jason Dupasquier war nach dem Moto3-Qualifying nicht zufrieden. Der Freiburger hielt nicht mit den Besten mit und startet nur von Position 25. In den ersten zwei Rennen hatte der 19-Jährige mit den Plätzen 10 und 11 geglänzt.

Marquez startet aus der 2. Reihe

In der Königsklasse sicherte sich Rückkehrer Marc Marquez in der Startaufstellung Position 6. Die Pole schnappte sich Fabio Quartararo. Am Sonntag nicht starten wird Jorge Martin. Der Ducati-Fahrer zog sich bei einem Sturz im dritten Training ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Frakturen in der Hand und im Fuss zu.