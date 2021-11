Tom Lüthi wird seinen zweitletzten GP der Karriere nur von Position 24 aus in Angriff nehmen. Die Pole in Portimao holt Raul Fernandez.

Tom Lüthi muss das Moto2-Feld von hinten aufrollen, wenn er in seinem zweitletzten Grand Prix der Karriere punkten will. Der 35-jährige Berner steht am Sonntag auf dem Circuit in Portimao als 24. nur in der 8. Startreihe.

02:32 Video Lüthi: «Man kann es nicht einfach auf die Strecke abschieben» Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

Nach den Trainings am Freitag hatte Lüthi von einem «harten und zugleich komischen Tag» gesprochen. Obwohl er zu einem guten Rhythmus fand und zunächst ein gutes Gefühl verspürte, «konnte ich mich nicht steigern und schneller werden», so der 17-fache GP-Sieger. Die erhofften Schritte vorwärts stellten sich für Lüthi danach auch im Qualifying nicht ein.

Die Pole Position für den GP in der Algarve sicherte sich der Spanier Raul Fernandez. Der WM-Zweite war um 0,269 Sekunden schneller als WM-Leader Remy Gardner aus Australien.

MotoGP: Wieder Pole für Bagnaia

Auch in der MotoGP-Klasse war der WM-Zweite im Qualifying der Schnellste. Der Italiener Francesco Bagnaia steht im 5. Rennen in Serie auf der Pole Position. Der bereits als Weltmeister feststehende Fabio Quartararo (FRA) musste sich mit Startplatz 7 begnügen.