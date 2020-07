Moto2: Lüthi enttäuscht

Tom Lüthi hat beim Qualifying zum 2. Saisonrennen in der Moto2-Kategorie enttäuscht. Der Emmentaler verpasste auf der Kalex den Einzug ins Q2 um knapp 9 Hundertstel und startet am Sonntag lediglich von Position 19 in den GP Spanien in Jerez (12:05 Uhr, SRF zwei). Der Zürcher Jesko Raffin belegte Rang 29. Die Pole Position sicherte sich erstmals der Spanier Jorge Martin vor Landsmann Jorge Navarro und Sam Lowes/GBR.

MotoGP: Marc Marquez nur Dritter

Titelfavorit Marc Marquez startet beim Saisonauftakt der MotoGP nur von der 3. Position. Der Honda-Fahrer musste sich im Qualifying den Yamaha-Fahrern Fabio Quartararo (FRA) und Maverick Viñales (ESP) geschlagen geben. Superstar Valentino Rossi startet vom 11. Startplatz. Alex Rins stürzte kurz vor Schluss und ist für das Rennen am Sonntag (13:40 Uhr, SRF zwei) fraglich.

Legende: Zum 7. Mal auf der Pole, aber noch ohne Rennsieg Fabio Quartararo. imago images

Moto3: Dupasquier von Startplatz 28

Der Schweizer Jason Dupasquier verpasste beim Neustart der Moto3-Kategorie die Qualifikation für das Q2 deutlich. Im Vergleich zum Saisonauftakt Anfang März in Katar verbesserte sich der 18-jährige Freiburger immerhin um einen Rang auf den 28. Platz. Die Pole Position sicherte sich wie in Katar Tatsuki Suzuki/JAP auf der Honda.