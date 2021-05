Der Schweizer Jason Dupasquier wurde im Qualifying zum GP von Italien in der Moto3-Klasse Opfer eines schweren Sturzes.

Dupasquier nach Sturz in «sehr ernstem Zustand»

Legende: Schlimme Bilder Jason Dupasquier (r.) nach dem Sturz. SRF

Der 19-jährige Freiburger kam mit seiner KTM kurz vor dem Ende nach dem Ausgang der Hochgeschwindigkeitskurve «Arrabbiata 2» zu Fall. Am Boden liegend wurde er wohl vom ihm folgenden Japaner Ayumu Sasaki getroffen.

Dupasquier blieb lange auf dem Asphalt liegen, ehe er knapp Dreiviertelstunden nach dem Unfall mit dem Helikopter ins Spital nach Florenz geflogen wurde, wo er in einem «sehr ernsten Zustand» liegt. Dies erklärten die Ärzte des Traumacenters im Florenzer Spital Careggi gemäss italienischen Nachrichtenagenturen.

Lebensgefährliche Verletzungen

Man müsse nun abwarten, Dupasquier habe ein sogenanntes Polytrauma erlitten. Mit diesem Begriff werden lebensgefährliche Verletzungen an verschiedenen Körperregionen beschrieben.

Das Qualifying war nach dem schweren Zwischenfall sofort abgebrochen worden. Die Pole Position sicherte sich Tatsuki Suzuki (Honda) vor dem spanischen WM-Leader Pedro Acosta (KTM). Der Japaner widmete seine Pole dem Schweizer.

Moto2: Lüthi kommt nicht voran

Tom Lüthi nimmt das Rennen vom Sonntag in der Moto2-Kategorie nur von Platz 28 aus in Angriff. Nur 3 Fahrer klassierten sich im Qualifying hinter dem Berner, der weiterhin nicht auf Touren kommt. Von der besten Position startet der Spanier Raul Fernandez.

MotoGP: Pole und Rundenrekord für Quartararo

Der WM-Führende Fabio Quartararo (Yamaha) holte sich beim GP von Italien in der «Königsklasse» seine 4. Pole in Folge. Zudem stellte er auf dem Mugello Circuit einen Rundenrekord auf. Dahinter startet am Sonntag Ducati-Pilot Francesco Bagnaia vor Johann Zarco (Pramac Racing).