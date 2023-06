Bagnaia gewinnt MotoGP-Sprint – Krummenacher in MotoE ohne Podest

Rennwochenende in Mugello

MotoGP: Nächster Sprint-Erfolg für Bagnaia

Francesco Bagnaia heisst der Sieger des MotoGP-Sprints in Mugello. Der Italiener setzte sich vor seinem Landsmann Marco Bezzecchi und Jorge Martin (ESP) durch. Alle drei Fahrer sind auf einer Ducati unterwegs. Für Bagnaia ist es bereits der 3. Erfolg im 6. Sprintrennen der Saison. Zuvor hatte der 26-Jährige schon in Portugal und den USA gesiegt. Vor dem Sprintrennen sicherte sich Bagnaia im Qualifying auch die Pole Position für den Grand Prix vom Sonntag. Neben ihm starten die Brüder Marc und Alex Marquez (ESP) von der 1. Startreihe. SRF überträgt das Rennen um 13:50 Uhr live.

MotoE: Platz 5 für Krummenacher im 1. Rennen, Rang 7 im 2.

Im ersten der beiden MotoE-Rennen in Mugello hat Randy Krummenacher einen 5. Platz herausgefahren. Der einzige Schweizer im Fahrerfeld belegte noch zu Beginn der Zielgeraden Position 4, musste sich aber auf den allerletzten Metern von Teamkollege Hector Garzo (ESP) abfangen lassen. Das Podest lag für den Zürcher Oberländer ausser Reichweite – zu weit vorne weg fuhr das Spitzentrio. Den Sieg sicherte sich Andrea Mantovani aus Italien.

Im zweiten Durchgang startete Krummenacher von Startplatz 3. Diesen konnte er allerdings nicht halten und klassierte sich am Ende auf Platz 7. Vor allem der starke Regen machte den Fahrern zu schaffen. In der letzten Runde flog Mattia Casadei von der Strecke und sorgte für eine Rote Flagge – der Italiener blieb aber unverletzt. Der Sieg ging an Geburtstagskind Eric Granado. Der Brasilianer gewann vor den Italienern Kevin Manfredi und Matteo Ferrari.