«Riesenchance»: Lüthi will in der MotoGP nicht nur mitfahren

Tom Lüthi erhält beim belgischen MotoGP-Team Marc VDS einen Einjahres-Vertrag mit Option auf eine zusätzliche Saison. Im SRF-Interview zeigt er sich überzeugt, dass das Team auf Top-Niveau ist.

Lüthi spricht über den Aufstieg in die MotoGP 2:12 min, vom 24.8.2017

«Ein Traum geht in Erfüllung. Das ist eine Riesenchance», so der bald 31-jährige Emmentaler. Das Team Marc VDS, für das der 125ccm-Weltmeister von 2005 nächstes Jahr an den Start gehen wird, befinde sich «auf Top-Niveau».

Dass sich Lüthi den begehrten Platz in der Königsklasse sichern konnte, findet sein Manager Daniel Epp logisch: «Er ist mit Abstand der schnellste Fahrer unter denjenigen, die in Frage kamen.»

Morbidelli: Jetzt Rivale, künftig Kollege

Lüthi wird eine Honda-Werksmaschine auf dem Entwicklungsstand von Ende 2017 erhalten. Teamkollege wird ausgerechnet Franco Morbidelli, sein schärfster Rivale im aktuellen Moto2-WM-Rennen. Der Italiener fährt bereits seit 2016 für das Team des Brauerei-Millionärs Marc Van der Straten.

«Das ist speziell», gibt Lüthi zu. Ändern werde sich an der aktuellen Situation aber nichts. «Wichtig ist, dass wir den Fokus behalten und in der Moto2-Klasse auf möglichst hohem Niveau zu Ende fahren. Erst danach beginnt die neue Geschichte mit dem neuen Team.»