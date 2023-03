Mit dem Auftakt in Portimao startet die MotoGP in die 22. Saison – Favorit ist Titelverteidiger Fabio Bagnaia.

Legende: Ihn gilt es zu schlagen Fabio Bagnaia. Keystone / EPA / LUIS FORRA

Zum ersten Mal seit 2006 erfolgt der Auftakt in die MotoGP-Saison in Europa. Schauplatz des 1. von 21 Grand Prix ist Portugal. In den Testfahrten zeigte sich, dass es auch in diesem Jahr in der Königsklasse kaum ein Vorbeikommen an Ducati geben wird. Auf den 8 Positionen der Zeitenliste waren gleich 7 Fahrer des Herstellers aus Borgo Panigale zu finden. Titelverteidiger Francesco Bagnaia ist der Favorit.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Kann jemand Fabio Bagnaia ein Bein stellen? Beide Rennen können Sie live auf SRF zwei verfolgen: Sprint: 25.03.2023, 15:50 Uhr

Rennen: 26.03.2023, 14:50 Uhr

5 Teams – 22 Fahrer

22 MotoGP-Stammfahrer verteilen sich auf 5 Hersteller. 8 Fahrer haben ein Motorrad von Ducati zur Verfügung, jeweils 4 eines von Honda, KTM und Aprilia. Auf einer Yamaha sitzt neben Fabio Quartararo einzig Franco Morbidelli – Suzuki hat sich nach der letzten Saison aus der höchsten Klasse verabschiedet.

Zusätzlich 21 Sprintrennen

Mit Kasachstan und Indien figurieren 2 Rennstrecken neu im Kalender. Neben dem Grand Prix am Sonntag findet neu tags zuvor ein halb so langes Sprintrennen statt. Zu gewinnen sind im neuen Format, mit dem sich die Organisatoren besser gefüllte Zuschauertribünen am Samstag erhoffen, die Hälfte der üblichen Punkte.