Der spanische MotoGP-Weltmeister sieht 4 Tage nach seiner Oberarm-Operation von einem Start in Jerez ab.

Legende: Seine Pläne waren etwas zu ambitioniert Marc Marquez musste einsehen, dass ein Comeback zu früh käme. imago images

Es ist noch keine Woche her, seit sich Marc Marquez beim Re-Start der MotoGP-Saison bei einem Highsider den Oberarm gebrochen hat. Erst vergangenen Dienstag wurde der Spanier operiert – trotzdem liebäugelte er mit einem Start am Sonntag beim GP Andalusien.

Daraus wird nun aber nichts. Der 27-Jährige nahm am Samstag zwar am Training und kurz am Qualifying teil, musste aber einsehen, dass seine Schmerzen für einen Renneinsatz zu gross sind.

Marquez verpasst erstmals MotoGP-Rennen

Marquez verpasst somit erstmals seit seinem Aufstieg in die «Königsklasse» 2013 ein Rennen. Die nächste Chance für ein Comeback bietet sich ihm am 9. August im tschechischen Brünn.

Live-Hinweis Auf SRF zwei und in der SRF Sport App können Sie die Rennen in Jerez live mitverfolgen: ab 09:55 Uhr: MotoE (mit Dominique Aegerter)

ab 12:05 Uhr: Moto2 (mit Tom Lüthi und Jesko Raffin)

ab 13:40 Uhr: MotoGP

Die Pole Position für das Rennen vom Sonntag sicherte sich Fabio Quartararo. Der französische Yamaha-Pilot hatte bereits das erste Saisonrennen für sich entschieden.