Im Training zum GP von Japan wird der Emmentaler in Kurve 12 beinahe per Highsider von seiner Kalex geworfen.

Tom Lüthi schrammt in Japan an einem heftigen Sturz vorbei

Im Freien Training zum GP in Motegi hat Tom Lüthi in Kurve 12 in höchster Not einen Sturz abgewendet. Er konnte sich nach einem Highsider noch auf seiner Kalex halten.

Lüthi beendete das Training in der Moto2-Klasse mit der achtbesten kombinierten Zeit. Auf die Tagesbestzeit von WM-Leader Alex Marquez büsste der Emmentaler, der seit acht Rennen auf eine Podestklassierung wartet, gut vier Zehntel ein.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Moto2- und das MotoGP-Rennen am Sonntag ab 6:05 Uhr live auf SRF zwei.

Aegerter weit hinten

Dominique Aegerter musste sich unter den 32 Fahrern mit der 21. besten Zeit begnügen, Jesko Raffin wurde 27. Das Moto2-Rennen in Motegi wird am Sonntag um 6:20 Uhr Schweizer Zeit gestartet.