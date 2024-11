Der Spanier könnte beim Saisonfinale in Barcelona bereits im Sprint am Samstag alles klarmachen. Es wäre ein Novum.

Martin will Weltmeister werden, aber nicht unbedingt am Samstag

Legende: Steht vor seinem ersten Titel in der «Königsklasse» Jorge Martin. imago images/Panoramic

Jorge Martin hat es beim letzten Renn-Wochenende in Barcelona in den eigenen Händen, erstmals MotoGP-Weltmeister zu werden. In der Geschichte der Motorsport-WM könnte dies zum ersten Mal bereits am Samstag passieren.

Der Spanier steigt mit 24 Punkten Vorsprung ins Saisonfinale, welches wegen der Unwetter in Valencia nach Katalonien verlegt wurde. Heisst: Gewinnt er am Samstag den Sprint, baut er seinen Vorsprung auf mindestens 27 Punkte aus – und wäre damit vorzeitig Weltmeister, da es am Sonntag für seinen WM-Rivalen Francesco Bagnaia nur noch deren 25 zu holen gäbe.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das GP-Wochenende in Barcelona live bei SRF: Samstag, 14:50 Uhr: Sprintrennen MotoGP

Sonntag, 10:55 Uhr: Moto3-Rennen

Sonntag, 13:55 Uhr: MotoGP-Rennen

Vorteil Martin auch bei Nuller

Martin selbst wäre ein Showdown am Sonntag lieber. «Ich möchte das nicht im Sprint besiegeln. Alles hat seine Zeit», hatte der Spanier jedenfalls nach dem letzten Rennen in Sepang gesagt. Es dürfte auch der Wunsch der Organisatoren sein, dass die WM erst in einem spektakulären Hauptrennen entschieden wird.

Den Vorteil hätte Martin auch dann auf seiner Seite: Selbst bei einem Nuller im Sprint würde dem 26-Jährigen am Sonntag ein 3. Platz zum Titelgewinn reichen.

00:47 Video Archiv: Bagnaia stürzt, Martin gewinnt: Lücke im Titelkampf wird grösser Aus Sport-Clip vom 02.11.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.