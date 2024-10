Legende: Hängt Jorge Martin in der WM-Wertung an den Fersen Francesco Bagnaia. Keystone/AP Photo/Hiro Komae

Der Kampf um die WM-Krone in der MotoGP spitzt sich weiter zu. Titelverteidiger Francesco Bagnaia schnappte sich beim GP Japan in Motegi den Sieg im Sprint. Damit machte der Italiener im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Jorge Martin, der Vierter wurde, 6 Punkte gut. Das Polster des Spaniers beträgt somit vor dem Hauptrennen am Sonntag noch 15 Punkte.

WM-Leader Martin musste nach einem Sturz im Qualifying von Startplatz 11 losfahren und startete eine Aufholjagd, um den Schaden in Grenzen zu halten.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Hauptrennen der MotoGP beim Grand Prix von Japan am Sonntagmorgen ab 06:50 Uhr live in der Sport App. Bereits um 03:50 Uhr ist ebenfalls in der Sport App das Moto3-Rennen mit dem Schweizer Noah Dettwiler zu sehen.

Acosta vergibt Sieg

Bagnaia profitierte bei seinem dritten Sprint-Sieg in Folge auch vom Ausscheiden des erstmals aus der Pole Position gestarteten Pedro Acosta. Der junge Spanier, vor drei Jahren in der Moto3 und in der vergangenen Saison in der Moto2 Weltmeister, stürzte vier Runden vor Schluss in Führung liegend.

Hinter Bagnaia komplettierten sein Landsmann Enea Bastianini und der Spanier Marc Marquez das Sprint-Podest.