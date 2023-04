Der Südafrikaner Brad Binder gewinnt von Startplatz 15 aus das 2. Sprintrennen der Saison in Argentinien.

Legende: Hob beinahe ab Brad Binder. Keystone/EPA/LUIS FORRA

KTM-Fahrer Brad Binder gewann den Sprint beim GP von Argentinien in Termas de Rio Hondo vor den beiden Ducati-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini. Unmittelbar nach dem Start preschte der Südafrikaner vom 15. auf den 5. Platz vor. Danach kämpfte er sich bis an die Spitze vor.

Der amtierende Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) belegte vor dem Grand Prix am Sonntag nur den 6. Platz, nachdem er am 1. GP-Wochenende in Portugal vor einer Woche beide Rennen gewonnen hatte. Bagnaia bleibt jedoch WM-Leader.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das MotoGP-Rennen am Sonntag in Argentinien ab 18:50 im kommentierten Livestream in der SRF Sport App.