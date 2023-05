Der Spanier Jorge Martin siegt beim Sprintrennen in Le Mans. Marc Marquez fährt nach seiner Verletzungspause auf Rang 5.

Sprintrennen in Le Mans

Sechs Wochen nach seinem Sturz beim Saisonauftakt in Portugal ist Marc Marquez in die MotoGP zurückgekehrt. Der achtfache Weltmeister startete bei seinem Comeback im Sprintrennen an zweiter Position, musste diese aber schon früh wieder abgeben. Letztlich überquerte der 30-jährige Spanier die Ziellinie nach 13 Runden als Fünfter.

Den Sieg sicherte sich Marquez' Landsmann Jorge Martin. Dank des ersten Sprintsiegs seiner Karriere sicherte er sich 12 WM-Punkte. Hinter Martin fuhren Brad Binder (ZAF) und WM-Leader Francesco Bagnaia (ITA) auf das Podest. Mit Fabio Quartararo (FRA) und Jack Miller (AUS) stürzten gleich zwei Fahrer und verpassten so die Punkteränge.

Hauptrennen am Sonntag

Weiter geht's beim Grossen Preis von Frankreich am Sonntag. Ab 14:00 Uhr fahren die Piloten über die volle Distanz um WM-Punkte. Das Rennen können Sie live auf SRF zwei und im Stream verfolgen.