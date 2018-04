Statt mittendrin ist Jesko Raffin beim MotoGP-Zirkus in dieser Saison nur dabei. Dafür hautnah als Experte und Co-Kommentator bei den Liveübertragungen von SRF. Der Zürcher blickt auf den GP von Argentinien voraus.

Das sagt Raffin über...

...die Strecke in Termas de Rio Hondo:

...Tom Lüthis MotoGP-Premiere und dessen weitere Perspektiven:

...die schwierige Situation von Dominique Aegerter in der Moto2-Klasse:

Jesko Raffin begleitet neu die Motorrad-WM als Experte

Der ehemalige Moto2-WM-Fahrer Jesko Raffin begleitet ab sofort ausgewählte Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft als SRF-Experte. Erstmals zum Einsatz kommt der 21-jährige Zürcher, der aktuell die Moto2-Europameisterschaft bestreitet, am Sonntag, 8. April 2018, an der Seite von SRF-Kommentator Claude Jaggi. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt den GP von Argentinien ab 18.15 Uhr live auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App (Moto2) beziehungsweise auf SRF zwei (MotoGP).