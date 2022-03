Am Sonntag startet in Katar die neue Motorrad-Saison. Der neue SRF-Experte Tom Lüthi blickt voraus.

Ab Sonntag röhren die Motoren der MotoGP-, Moto2- und Moto3-Klassen wieder: Der Saisonstart in Katar steht an. Nach dem Rücktritt von Tom Lüthi Ende letzter Saison wird erstmals seit 20 Jahren kein Schweizer in den 3 höchsten Motorsport-Klassen im Einsatz stehen. Lüthi wird dafür als Experte bei SRF Einblicke ins Innenleben des Motorsports geben.

Im Video oben erzählt Lüthi, ...

... worauf er sich besonders freut.

... welche Auswirkungen die Rückkehr von Marc Marquez in der «Königsklasse» haben wird.

... warum er etwas Normalität nach turbulenten letzten Jahren erwartet.

... und was von Dominique Aegerter in der MotoE zu erwarten ist.