In einem turbulenten Rennen bewahrt Tom Lüthi die Nerven, fährt auf Rang 4 und grüsst neu von der WM-Spitze.

Sturzfestival in Assen

Was für ein verrücktes Rennen in Assen. Beim GP der Niederlande überschlugen sich die Ereignisse in den Schlussrunden. Grosser Profiteur war dabei Tom Lüthi, der sich im Sattel halten konnte und das Rennen auf Platz 4 beendete. Aber der Reihe nach:

Kurz nach dem Start schiebt sich der von Platz 8 aus gestartete Berner auf Rang 5 vor. Bereits da bricht der Positionskampf in der Spitzengruppe aus.

5 Runden vor Schluss stürzt dann der unmittelbar vor Lüthi fahrende Xavier Vierge. Der Schweizer rollt frontal in die Maschine des Spaniers, verhindert aber mirakulös einen Sturz.

3 Runden später folgt der nächste grosse Aufreger. WM-Leader Alex Marquez (Sp) wird an der Spitze des Rennens von Lorenzo Baldassarri (It) abgeschossen.

6 Punkte Vorsprung

Den Sieg in Assen erbte Augusto Fernandez. Der 21-jährige Spanier kam vor Brad Binder (SA) und Luca Marini (It) ins Ziel. Trotz verpasstem Podestplatz hatte auch Lüthi Grund zur Freude. Er führt die WM-Wertung neu mit 6 Punkten Vorsprung vor Marquez an.

Ebenfalls von den zahlreichen Stürzen profitieren konnte Dominique Aegerter, der mit dem 9. Rang sein bestes Saisonresultat erzielte.

Vinales triumphiert in der MotoGP

Im deutlich weniger spektakulären MotoGP-Rennen setzte sich Maverick Vinales vor Landsmann Marc Marquez durch. Beim Heimrennen in Katalonien vor 2 Wochen war Vinales noch ausgeschieden. Insgesamt ist es der 6. Sieg in der «Königsklasse» für den Spanier.

Marquez festigte derweil mit Rang 2 die Führung im Kampf um den WM-Titel. Nach 8 von 19 Saisonrennen weist der fünffache MotoGP-Weltmeister bereits 46 Punkte Vorsprung auf den Italiener Andrea Dovizioso auf.

