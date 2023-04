Brad Binder heisst der Sieger des Sprintrennens beim GP von Spanien in Jerez.

Binder gewinnt das MotoGP-Sprintrennen in Jerez

Südafrikaner siegt in Spanien

Brad Binder hat im vierten Sprintrennen in der MotoGP den zweiten Sieg gefeiert. Der südafrikanische KTM-Pilot setzte sich in Jerez (ESP) nach einem spannenden Rennen vor Francesco Bagnaia (ITA) und Jack Miller (AUS) durch. Binder hatte bereits in Argentinien den Sprint für sich entschieden. Die anderen beiden Kurz-Rennen wurden eine Beute von Bagnaia.

Binder hatte das Rennen von der 4. Position in Angriff genommen. Die Qualifying-Resultate gelten für den Sprint und den GP vom Sonntag. Von der Pole startet dann erneut Aleix Espargaro. Der Spanier schied am Samstag bei Hälfte des 12 Runden umfassenden Rennens aus und blieb ohne Punkte.

Das Rennen hatte bereits nach zwei Kurven abgebrochen und rund 20 Minuten später neu gestartet werden müssen. Unter anderem WM-Leader Marco Bezzecchi war in einen Sturz verwickelt, in welchem vier Fahrer zu Fall kamen. Sowohl der Italiener als auch Alex Marquez (ESP), Franco Morbidelli (ITA) und Augusto Fernandez (ESP) konnten beim Re-Start jedoch wieder mitmachen. Marquez schied später allerdings nach einem weiteren – selber verschuldeten – Sturz definitiv aus.

Bezzecchi erreichte am Ende den 9. Rang und verteidigte damit seine Führung in der WM-Wertung.