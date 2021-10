Dominique Aegerter fährt im ersten Rennen von San Juan auf Rang 5. Supersport-Weltmeister ist er damit noch nicht, aber die Ausgangslage für einen Titelgewinn am Sonntag ist gut.

Supersport-WM in San Juan

Kurze Zeit durfte Dominique Aegerter darauf hoffen, am Samstag bereits den Supersport-Weltmeistertitel feiern zu dürfen. In der 4. Runde beim 1. Rennen in San Juan überholte der Berner auf Platz 5 liegend seinen einzigen verbliebenen Titel-Konkurrenten Steven Odendaal. Dieser schien daraufhin Probleme zu bekunden und fiel weiter zurück.

Odendaal schlägt zurück

Wenig später fing sich der Südafrikaner wieder und schloss zu Aegerter auf. In der 14. Runde kam die Retourkutsche und Odendaal schob sich wieder vor Aegerter. Die beiden beendeten das Rennen auf den Plätzen 4 (Odendaal) und 5.

00:49 Video Aegerter und Odendaal duellieren sich um Platz 4 Aus Sport-Clip vom 16.10.2021. abspielen

Die Entscheidung um den Weltmeister-Titel könnte damit am Sonntag beim 2. Rennen in Argentinien fallen. Verliert Aegerter nicht mehr als 2 Punkte auf seinen Verfolger Odendaal, ist ihm der 1. Platz im Gesamtklassement nicht mehr zu nehmen.

Gewonnen wurde das Rennen vom Franzosen Jules Cluzel. Aufgrund von Covid-Restriktionen hatte der Zürcher Randy Krummenacher auf einen Start in Argentinien verzichtet. Weil Flüge gestrichen wurden, hätte er nur mit 2 Personen seines Teams vor Ort sein können. Auch der Berner Marcel Brenner hatte am Flughafen mit dem Papierkrieg zu kämpfen, schaffte es aber dank einem Sprint ans Gate noch auf den Flug und wurde im ersten Rennen 14.

01:31 Video Aegerter: «Odendaals Motorrad lief besser» Aus Sport-Clip vom 16.10.2021. abspielen