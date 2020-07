Die Saison in der Moto2-Klasse geht am Wochenende im spanischen Jerez weiter. Wir blicken voraus.

Mit Trainings am Freitag und dem Qualifying am Samstag starten die Motorrad-Piloten in den 3 höchsten Klassen in Spanien in die Fortsetzung der Saison. Am Sonntag sind dann die Rennen angesetzt.

SRF-Kommentator Marco Felder nimmt im Video oben Stellung zu folgenden 4 Thesen:

Die Pause hat Lüthi gutgetan. Jetzt greift er so richtig an.

Dass mehrmals auf derselben Strecke gefahren wird, kommt Lüthi entgegen.

Für Jesko Raffin kam die Corona-Pause im dümmsten Moment.

Die aussergewöhnliche Situation wird für einige überraschende Rennausgängen sorgen.

Gleichzeitig wird am Wochenende mit Dominique Aegerter auch ein Schweizer in der neuen MotoE-Saison an den Start gehen. Dem Rohrbacher winken aber auch Einsätze in der Moto2. Weshalb, erfahren Sie im Video unten.