Mit viel Spannung wurde das Comeback von MotoGP-Überflieger Marc Marquez erwartet. Am Freitag deutete der Spanier beim ersten Trainingstag zum Grand Prix in Portugal seine Klasse bereits wieder an. Marquez belegte in Portimao den 6. Platz. Auf die Bestzeit des Italieners Francesco Bagnaia (Ducati) verlor der Honda-Werkfahrer weniger als eine halbe Sekunde.

Neun Monate ohne Rennen

Der achtfache Weltmeister Marquez war Mitte Juli letztmals zu einem Rennen gestartet. Er stürzte damals beim Saison-Auftakt in Jerez und konnte wegen eines komplizierten Oberarmbruchs den Titel in der Königsklasse nicht verteidigen. Auch die ersten zwei Grands Prix in dieser Saison liess Marquez auf Rat seiner Ärzte noch aus.

Doch nun kehrte der Dominator des letzten Jahrzehnts in Portimao zurück, ohne dass ihm die lange Abwesenheit wirklich anzumerken gewesen wäre. Und so ist am Sonntag bereits wieder mit Marquez zu rechnen, wenn es um den Sieg geht.

Lüthi kommt weiter nicht in Fahrt

Ein WM-Punkt beträgt Tom Lüthis magere Ausbeute nach den ersten zwei Saisonrennen in der Moto2. Am ersten Trainingstag auf dem Circuit an der Algarve deutet wenig darauf hin, dass der 34-jährige Kalex-Fahrer am Sonntag in den Kampf um die Spitzenplätze wird eingreifen können. In den zwei Trainings klassierte sich der Berner nur auf den Plätzen 24 und 15.

Jason Dupasquier (KTM) hielt sich am ersten Moto3-Trainingstag als Achter in den Top 10. Der 19-jährige Freiburger war in den beiden Grands Prix in Katar als Zehnter und Zwölfter jeweils in die Punkte gefahren.