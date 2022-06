Auf der kleinen Insel in der Irischen See findet jedes Jahr das älteste und gefährlichste Motorradrennen der Welt statt.

Als der Meeresspiegel 8000 v. Chr. nach der Eiszeit anstieg, wurde die heute als Isle of Man bekannte Insel in der irischen See von den umliegenden Landflächen abgeschnitten. Vielleicht gefällt manchen die Legende, wonach ein irischer Riese seinem schottischen Gegner ein Stück Land entgegenwarf, aber besser. Der Brocken verfehlte sein Ziel und landete als Isle of Man umringt von den britischen Inseln im Meer.

Umstrittener als die Entstehungsgeschichte der Insel ist ohnehin ihre Hauptattraktion: Die Isle of Man Tourist Trophy – das gefährlichste Motorradrennen der Welt. 40'000 Teilnehmer und Zuschauer strömen Ende Mai/Anfang Juni jeweils auf die rund 570 Quadratkilometer grosse Insel. Das entspricht fast der Hälfte der hiesigen Bevölkerung.

Mit über 300 Sachen auf normalen Strassen

Die Isle of Man Tourist Trophy, kurz TT, wurde 1907 zum ersten Mal ausgetragen. Start und Ziel des 60 Kilometer langen Rundkurses liegen in Douglas, der Hauptstadt der Insel. Die Strassen sind während der TT zwar für den normalen Verkehr gesperrt. Ansonsten beschränken sich die sicherheitstechnischen Vorkehrungen aber auf ein Minimum.

Legende: Auch für Zuschauer nicht ungefährlich Ein Tourist-Trophy-Teilnehmer rast an einer Häuserzeile vorbei. imago images/David Horn

Ein gemeinsames Starterfeld gibt es nicht. Die Rennfahrer starten einzeln und erreichen danach Spitzengeschwindigkeiten von über 300 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt unglaubliche 200 km/h – und das, obwohl die Strecke 250 Kurven beinhaltet. Ein Abweichen von der Ideallinie kann fatale Folgen haben. Seit der ersten Austragung hat die Tourist Trophy 265 Menschen das Leben gekostet. Alleine in diesem Jahr sind 5 Rennfahrer tödlich verunglückt.

Das ist auch Lukas Maurer bewusst. Der 28-jährige Berner Oberländer nimmt zum zweiten Mal am prestigeträchtigen Rennen teil. «Man denkt sonst immer an die Kurve, in der man drin ist. Aber hier auf der Isle of Man ist es anders. Man denkt immer einen Schritt voraus. Was kommt als nächstes?», sagt Maurer.

