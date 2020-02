In knapp einem Monat beginnt die neue Moto2-Saison. Tom Lüthi ist ein grosser Anwärter auf seinen 2. WM-Titel nach 2005.

Noch schuftet Tom Lüthi im Kraftraum für die neue Saison. Doch schon bald steigt der Emmentaler wieder auf das Motorrad. Nächste Woche stehen die ersten Testfahrten im spanischen Jerez auf dem Programm. Und in knapp einem Monat beginnt die neue Saison in Katar.

Kurze Ferien- und Erholungszeit

20 Rennen umfasst der Weltcup-Kalender – eines mehr als im vergangenen Jahr. Neu wird auch in Finnland auf dem «KymiRing» gefahren. «Ich habe das Gefühl, dass die Saison immer früher beginnt und immer später aufhört», sagt Lüthi. «Ich habe extrem wenig Zeit, Ferien zu machen und mich zu erholen.»

In der Moto2-Klasse ist alles sehr eng beieinander.

Der Winter sei für ihn sehr kurz, aber auch sehr wichtig. «Eine Zeit ohne Druck», wie es der 33-Jährige nennt. Denn der Druck wird schon bald wieder da sein. Und der Druck ist in seiner 2. Moto2-Saison nach seinem Abstecher in die Königsklasse ziemlich gross.

Folgt nach 15 Jahren der 2. WM-Titel?

Mit Alex Marquez und Brad Binder sind der Welt- und Vizeweltmeister in die MotoGP-Klasse aufgestiegen. Damit fällt die Favoritenrolle automatisch auf Lüthi, der in der WM-Wertung 2019 den 3. Rang belegt hatte. «Klar, wir befinden uns in dieser Rolle. Aber es hat viele starke Fahrer, es ist alles eng beieinander», sagt Lüthi.

Einen Sieg und 7 weitere Podestplätze hat er in der letzten Saison herausgefahren. In diesem Jahr soll es mehr werden, damit der Traum vom 2. WM-Titel nach 2005 in Erfüllung geht.

Moto2-WM 2020 Zum Rennkalender

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 10.02.2020, 22:20 Uhr