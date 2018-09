Mit einer guten Leistung beim GP in San Marino will sich Jesko Raffin für weitere Aufgaben in der Moto2 empfehlen.

In der Moto2-EM zeigt Jesko Raffin Woche für Woche starke Leistung und führt die Gesamtwertung nach 7 von 11 Rennen überlegen an. Nun erhält er die Chance, sein Können mindestens für ein Rennen in der Moto2-WM unter Beweis zu stellen.

Wie die Rückkehr in die Moto2-WM für das Team «Stop and Go» zustande gekommen ist, was die Herausforderungen bei diesem Blitz-Engagement waren und was sich Raffin von diesem Wochenende in Misano erhofft, erfahren Sie im Video-Interview.

