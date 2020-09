Nach seinem 3. Platz beim Saisonauftakt am 19. Juli und dem Sieg eine Woche danach (beide Rennen in Jerez) fuhr Dominique Aegerter nach längerer Pause auch im 3. Saisonrennen in der Moto-E-Klasse aufs Podest. Dank seinem 3. Platz beim GP San Marino in Misano baute der Rohrbacher seine Führung in der Weltcup-Wertung aus.

Aegerter sicherte sich den Podestplatz erst in der letzten von 7 Rennrunden, als er Jordi Torres und den von der Pole gestarteten Mattia Casadei noch überholte. Davor fuhr er lange auf Position 5, von der er auch gestartet war.

Aegerter baut Weltcup-Führung aus

Gewonnen hat das Rennen der Italiener Matto Ferrari, der in der Weltcup-Wertung neu an 2. Stelle rangiert. Aegerters Vorsprung im Weltcup ist derweil um einen Punkt angewachsen. Er liegt nun mit 57 Punkten 12 Zähler vor Ferrari. Der Spanier Jordi Torres, vor dem Rennen in Misano Aegerters erster Verfolger, liegt im Weltcup neu an 3. Stelle.

Beim GP San Marino wurde dank besserer Akkus erstmals über 7 Runden gefahren, davor waren 6 Rennrunden die Regel.

So geht es weiter

Damit sind 3 von 7 Rennen in der Moto-E-Klasse absolviert. Auch am nächsten Wochenende fahren die Elektro-Motorräder wieder in Misano. Dann stehen gleich 2 Rennen auf dem Programm.