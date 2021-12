Legende: Raste in Florida zum Rekord Wo sonst Raketen starten, pulverisierte Max Biaggi seinen eigenen Weltrekord. imago (Archivbild)

Höchstgeschwindigkeiten auf 2 Rädern – der vierfache Weltmeister Max Biaggi hat sie weiterhin im Blut. Auf der Startbahn des Kennedy Space Centers, wo sonst Missionen ins All beginnen, hat der 50-jährige Italiener einen neuen Geschwindigkeitsrekord für batteriebetriebene Zweiräder aufgestellt. Nach fliegendem Start erreichte Biaggi auf der Maschine eines französischen Motorradherstellers eine Geschwindigkeit von 455,737 km/h. Seine eigene Bestmarke von 408 km/h pulverisierte er damit deutlich.

Motor wie in der Formel E

Bei der Rekord-Maschine handelt es sich um einen halbverkleideten Prototypen, der von einem Mercedes-Elektromotor angetrieben wird. Dieser leistet maximal 320 Kilowatt und kommt auch in der Formel E zum Einsatz.

Biaggis Rekordfahrt im Video

«Als wäre ich mit meiner Vespa im T-Shirt 100 km/h unterwegs»

Biaggi, der sich in den frühen 2000er Jahren erbitterte Zweikämpfe mit Valentino Rossi lieferte, versucht die erlebten Gefühle auf Facebook in Worte zu fassen: «Es fühlt sich fast so an, als würde ich mit meiner Vespa im T-Shirt mit 100 km/h fahren. Unglaublich, ich habe noch nie so viel Adrenalin in meinem Körper gehabt!»