Der erste WM-Titel für Francesco Bagnaia in der MotoGP ist in Valencia griffbereit, obwohl der Italiener weiter hinten startet als sein einzig verbliebener Konkurrent.

WM-Saisonfinale in Valencia

Legende: In voller Fahrt Francesco Bagnaia kann auf dem Weg zum Titel kaum noch aufgehalten werden. imago images/ZUMA Press

Für Francesco Bagnaia ist es angerichtet in der Hafenstadt an der Südostküste Spaniens. Dem Italiener genügt auf dem Circuit Ricardo Tormo dank einem Vorsprung von 23 Punkten Rang 14, um zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Seine Premiere hatte er 2018 noch in der nächst tieferen Moto2-Klasse gefeiert.

Der 25-Jährige fährt von Startposition 8 zu seiner WM-Mission los. Bagnaias einziger verbliebener Konkurrent, der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo, steht vor dem letzten Rennen der Saison auf Position 4.

01:09 Video SRF-Experte Lüthi schätzt Bagnaias WM-Chance ein Aus Sport-Clip vom 05.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Quartararo droht die Entthronung

Mit einem Sieg könnte der Franzose auf Yamaha noch zu Bagnaia aufschliessen, sofern dieser eben nicht besser als 14. wird. Die höhere Anzahl gewonnener Grands Prix in der zu Ende gehenden Saison würde aber für den aktuellen WM-Leader sprechen. Er wurde heuer 7-mal Erster, Quartararo 3-mal.

Von ganz vorne fährt der Spanier Jorge Martin los, ein Markenkollege von Bagnaia.