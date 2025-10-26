Noah Dettwiler liegt nach einem heftigen Crash in der Sighting Lap in Sepang im Spital.

Beim Zwischenfall ist der spanische Moto3-Weltmeister José Antonio Rueda ins Heck des Solothurners geprallt.

Mit fast 2-stündiger Verspätung kommt es beim GP Malaysia doch noch zum Rennen, in dem der japanische Honda-Fahrer Taiyo Furusato reüssiert.

In der folgenden MotoGP-Konkurrenz ist Alex Marquez (ESP) der Schnellste.

Rote Flagge statt geplanter Rennstart zur Moto3-Konkurrenz auf der malaysischen Halbinsel. Bei der drittletzten WM-Station 2025 ist Noah Dettwiler – ohne eigenes Verschulden – heftig gestürzt und wird aktuell im Krankenhaus vor Ort behandelt. Gesicherte Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen noch keine vor.

Der Zwischenfall in der sogenannten Sighting Lap, der Besichtigung zur Strecke, lässt sich wie folgt beschreiben: In einem Moment, in dem die Maschine des Schweizers sichtlich langsamer geworden und der designierte Weltmeister José Antonio Rueda möglicherweise nicht bei voller Konzentration gewesen war, war es zu einem heftigen Crash gekommen. Der Spanier donnerte in Dettwiler rein und erwischte das Heck der Maschine des 20-Jährigen, worauf beide Fahrer durch die Luft flogen und mehrere Trümmerteile eingesammelt werden mussten.

Legende: Sorgen um Noah Dettwiler Der Schweizer Moto3-Pilot musste auf der Strecke medizinisch versorgt werden. Keystone/AP Photo/Aaron Favila

Die Schwere der Verletzungen beider Fahrer ist nach wie vor Gegenstand von Abklärungen. Die zwei Athleten sind vor Ort medizinisch versorgt worden und mussten anschliessend mit dem Helikopter transportiert werden.

Moto3: Japaner siegt vor Spaniern

Nachdem mit Hochdruck lange an der Strecke gearbeitet worden war, konnte das verkürze Rennen (statt 15 nur 10 Runden) mit fast 2-stündiger Verzögerung doch noch durchgeführt werden. Dabei nutzte der Honda-Fahrer Taiyo Furusato die Gunst der Stunde und feierte seinen Premierenerfolg in der Strassen-WM. Der 20-Jährige machte sich zum 16. japanischen Siegfahrer in der kleinsten Rennserie. Furusato war von Position 2 aus ins Rennen gestiegen.

Aufgrund der Ungewissheit bezüglich der Ereignisse kurz vor dem Wettkampf fiel sein Jubel verhalten aus. Flankiert wurde er auf dem Podest von Angel Piqueras (ESP) und Markenkollege Adrian Fernandez (ESP).

Moto GP: Alex Marquez behauptet sich

Nicht wie Furusato seinen ersten, sondern bereits den zweiten Sieg seiner Karriere fuhr in Sepang Alex Marquez ein. Nach Barcelona im April dieses Jahres setzte sich der jüngere Bruder des aktuell verletzen MotoGP-Weltmeisters Marc Marquez wiederum an die Spitze – befreit von der Absicherung des 2. Rangs in der Overall-Wertung am Vortag.

Das Podest in der Königsklasse war komplett in spanischer Hand, wurde aber von drei verschiedenen Werksfahrern besetzt: Pedro Acosta und Joan Mir folgten hinter Alex Marquez. Der von der Pole Position losgepreschte Francesco Bagnaia (auch Sprint-Sieger am Samstag) musste an Position 3 liegend 3 Runden vor Schluss aufgeben. Beim Italiener wird ein technischer Defekt vermutet.

Es bleiben beim GP von Portugal und Valencia bis zum 16. November noch 2 Rennen in diesem Jahr zu absolvieren.

