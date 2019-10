Von Platz 7 aus gestartet arbeitet sich der Berner Moto2-Pilot in Motegi auf das Podest vor. Es ist ein Befreiungsschlag.

Bis zwei Runden vor Schluss durfte Tom Lüthi in Japan gar von seinem 13. GP-Sieg träumen. Polesetter Luca Marini konnte allerdings wieder am Schweizer vorbeiziehen und gab die Führung danach nicht mehr preis.

Für den Schweizer ist der 2. Platz ein Befreiungsschlag. In Katalonien war Lüthi im Juni als Zweiter letztmals auf dem Podest gestanden. Seither konnte er in 8 Rennen nie ganz zuvorderst mitmischen.

Zweikampf ab Rennhälfte

Lüthi lieferte in Motegi ein starkes Rennen ab. Gleich nach dem Start orientierte sich der Schweizer nach vorne und hielt den Anschluss an die Spitze. Bei Rennhälfte übernahm der 33-Jährige die Führung und lieferte sich in der Folge einen Zweikampf mit Marini, von hinten drohte keine Gefahr.

«Es war ein langer Weg zurück auf das Podest», sagte Lüthi in einer ersten Reaktion nach dem Rennen. Ein Weg, der sich lohnen könnte: In der WM-Wertung verbesserte sich der Emmentaler vom 4. auf den 2. Platz und liegt neu 36 Punkte hinter Alex Marquez.

Der spanische WM-Leader musste sich mit Platz 6 begnügen und hatte zudem wie bereits im Qualifying eine Schrecksekunde zu überstehen.

Aegerter sammelt endlich wieder Punkte

Ein starkes Rennen lieferte auch Dominique Aegerter ab. Der Oberaargauer machte Platz um Platz gut und beendete das Rennen auf Schlussrang 14. Gestartet war Aegerter nur von Position 28 aus. Für ihn gab es erstmals seit Ende Juni wieder WM-Punkte. Jesko Raffin verpasste diese als 19. um 4 Plätze.

MotoGP: 10. Saisonsieg für Marquez

Eine weitere One-Man-Show lieferte Marc Marquez in der Königsklasse ab. Der spanische Polesetter, der seinen WM-Titel vor zwei Wochen in Thailand vorzeitig verteidigt hatte, fuhr seinen 10. Saisonsieg ein. Marquez hat damit drei Rennen vor Saisonende weiter die Möglichkeit, seine Rekordmarke von 13 Saisonsiegen aus der Saison 2014 einzustellen.

