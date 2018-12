Am Samstag beginnt in Saudi-Arabien die 5. Formel-E-Saison. Sébastien Buemi ist für einmal nur Aussenseiter.

Mit 12 Siegen in 45 Rennen weist Sébastien Buemi die meisten Erfolge in der Formel E auf. In der ersten Saison verpasste Buemi den Titel nur um einen Punkt. Eine Saison später krönte sich Buemi zum Champion. Danach gab es für den Romand in der Gesamtwertung die Plätze 2 und 4.

Neuanfang mit Nissan

Da Renault aus der Formel E ausgestiegen ist und sich auf die Formel 1 konzentriert, fährt Buemi diese Saison im Nachfolgeteam Nissan. Teamkollege ist der 21-jährige britische Neuling Oliver Rowland. Buemi steigt somit nicht als Mitfavorit, sondern als Aussenseiter in die neue Meisterschaft.

Attraktion Felipe Massa

Seine erste Formel-E-Saison in Angriff nehmen wird auch Felipe Massa. Der Brasilianer, der in der Formel 1 für Sauber, Ferrari und Williams 269 Rennen bestritten hat, steht beim monegassischen Venturi-Team unter Vertrag.

Massas Teamkollege ist Edoardo Mortara. Der in Genf geborene schweizerisch-italienische Doppelbürger fährt auch diese Formel-E-Saison unter Schweizer Flagge, während er in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft DTM als Italiener seine Runden dreht.

Schweizer Highlight in Bern

Am 22. Juni 2019 steht in Bern wieder ein Rennen in der Schweiz auf dem Programm. Im vergangenen Juni fand in Zürich erstmals seit 1954 (Bremgarten) und der Le-Mans-Katastrophe 1955 mit 86 Todesopfern ein Rundstreckenrennen statt und lockte rund 150'000 Zuschauer an. Die Saison endet mit einer Doppelveranstaltung am 13./14. Juli in New York.

Diese Änderungen gibt es:

Die Fahrer müssen das Auto bei Rennhälfte nicht mehr wechseln, weil die Fahrzeuge eine stärkere Batterie haben.

Die Motoren sind leistungsstärker geworden (250 statt 200 kW).

Die Rennen dauern nicht mehr eine gewisse Anzahl Runden, sondern 45 Minuten plus eine Runde.

Neu kommen fünf statt drei Fahrer in den Genuss des Fan-Boost.

Kalender Formel-E-Saison Datum

Austragungsort

15. Dezember 2018

Ad Diriyah (Saudi-Arabien) 12. Januar 2019 Marrakesch (Marokko) 26. Januar 2019 Santiago de Chile

16. Februar 2019 Mexiko-Stadt

10. März 2019

Hongkong 23. März 2019

Sanya (China) 13. April 2019

Rom 27. April 2019 Paris 11. Mai 2019 Monaco 25. Mai 2019 Berlin 22. Juni 2019 Bern 13. Juli 2019 New York

14. Juli 2019

New York

