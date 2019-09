Der Franzose Anthoine Hubert verunfallte beim Formel-2-Rennen in Spa in der berüchtigten Eau-Rouge-Kurve. Er war bei knapp 270 km/h in einen Crash mit dem Amerikaner Juan Manuel Correa und dem Japaner Marino Sato verwickelt. Die Autos von Hubert und Correa überschlugen sich in der Folge mehrere Male.

Hubert verstarb noch auf der Unfallstelle, wie der Motorsport-Weltverband FIA mitteilte. Correa wurde mit Knochenbrüchen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist gemäss FIA-Angaben stabil. Sato kam mit dem Schrecken davon.

Formel-2-Rennen in Spa abgesagt Nach dem tödlichen Unfall Huberts wurde das für Sonntag geplante 2. Saisonrennen in der Formel 2 abgesagt.

Hubert, der für Renault auch als Entwicklungsfahrer im Einsatz stand, wurde 2013 Französischer Meister in der F4-Serie, sowie 2018 in der GP3-Serie. Der Franzose wurde nur 22 Jahre alt.