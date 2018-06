Der E-Prix in Zürich am Wochenende ist das erste Rundstrecken-Rennen in der Schweiz seit mehr als 60 Jahren. Vorläufer war der Formel-1-GP in Bern – ein ebenso spektakuläres wie gefährliches Rennen.

Im Video blicken wir auf den GP Bern zurück.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fakten zur Formel E in Zürich Von Kilowatt und Fanboost