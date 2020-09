Nico Müller läuft es in der DTM und privat nach Wunsch. Am Wochenende fährt der Thuner auch in Assen um den Sieg.

Nico Müller ist in der DTM der Mann der Stunde. In den ersten 6 Saisonrennen fuhr der Berner Oberländer die Plätze 1, 1, 1, 2, 2, und 5 heraus. Der 28-Jährige liegt nach dem 1. Drittel des Pensums (total 18 Rennen) mit dem schönen Polster von 36 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung.

Der schnelle Jungvater

Am Wochenende stehen in der DTM-Saison im niederländischen Assen die nächsten beiden Rennen an. Auch hier gehört Audio-Pilot Müller zu den heissesten Siegesanwärtern. Schliesslich könnte es für den Schweizer aktuell nicht besser laufen. Nicht nur sportlich, sondern auch privat. Vor 2 Wochen wurde Müller zum 1. Mal Vater.

Dann kommt ein 2. Gesicht zum Vorschein.

«Jetzt freue ich mich noch mehr, nach den Rennen nach Hause zu kommen», sagt Müller. «Umso mehr natürlich, wenn diese erfolgreich waren», fügt er an. Und diese Rennen sind aktuell durchwegs erfolgreich.

Wie erklärt sich Müller, dass ein privat eher ruhiger Mann wie er im Rennen aggressiv und voller Ehrgeiz um den Sieg kämpfen kann? «Dann kommt ein 2. Gesicht zum Vorschein. Mit dem Helm auf dem Kopf ticke ich anders.»