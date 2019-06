E-Prix in Bern

Jean-Eric Vergne gewinnt den E-Prix in Bern.

Sébastien Buemi fährt im Heimrennen auf den 3. Platz.

Das Rennen sorgt zu Beginn mit einer Massenkarambolage und am Ende wegen Regens für Spektakel.

Als 2 Minuten vor Schluss heftiger Regen über Bern niederging, mussten die Topfahrer Jean-Eric Vergne, Mitch Evans und Sébastien Buemi noch einmal um ihre Podestplätze zittern. Denn von hinten rückte André Lotterer immer näher heran (s. Video oben).

Doch mit Nervenstärke und grossem fahrerischen Können sicherte sich das Top-Trio die Podestplätze. Besonders bei Vergne, dem Titelverteidiger und WM-Leader, und Buemi, der vor Heimpublikum den 2. Podestplatz des Jahres feierte, war der Jubel gross.

Es war grossartig, ich konnte hören, wie die Fans meinen Namen rufen.

Vergne zieht an der WM-Spitze davon

Für Buemi war es nach dem Rennen in Berlin vor 4 Wochen der zweite Podestplatz in Serie. Dennoch hat der Romand im WM-Rennen keine Chance auf den Titel mehr, zu schwach war sein Start in die Saison.

An der Spitze des WM-Klassements konnte sich Vergne nach dem 3. Saisonsieg von seinen Verfolgern absetzen. 32 Punkte beträgt sein Vorsprung auf den ersten Verfolger André Lotterer mittlerweile.

Der Aufreger zum Start

Trotz Start-Ziel-Sieg von Vergne war das Rennen in Bern keineswegs langweilig. Neben der Schlussphase mit rutschiger Strecke bot auch der Start Spannung:

Nur gerade 54 Sekunden dauerte das Rennen im ersten Versuch – dann hatten sich hinter den 3 Spitzenfahrern zahlreiche Boliden vor der ersten Schikane verkeilt, zu eng war die Piste für die zeitgleich startenden Autos. Bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen waren und das Rennen hinter dem Safety Car neu gestartet werden konnte, dauerte es danach mehr als 45 Minuten.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.06.19, 17:40 Uhr