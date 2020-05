Der deutsche Formel-E-Pilot Daniel Abt darf wohl nie wieder für Audi starten. Der Grund für diese Strafe: Er hatte seine Steuerkonsole am Samstag einem anderen Piloten überlassen.

Legende: Das Lachen dürfte ihm vergangen sein Mittlerweile bereut Daniel Abt seinen Leichtsinn. Getty Images

Audi Sport hat seinen Formel-E-Fahrer Daniel Abt nach dessen Regelverstoss bei der «Race at Home Challenge» suspendiert. «Integrität, Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für Audi oberste Priorität – dies gilt ausnahmslos für alle Aktivitäten, an denen die Marke beteiligt ist», heisst es in einer Medienmitteilung des Autoherstellers.

Weil aber der 27-jährige Abt gegen die internen Grundsätze verstossen hat, ist er mit sofortiger Wirkung suspendiert worden.

Schwindel flog schnell auf

Abt hatte beim 5. Lauf des E-Sport-Spiels am Samstag einem professionellen Simulatorracer das Steuer überlassen, statt den Parcours selbst zu bewältigen. Der Kemptener hatte Verdacht erregt, weil seine Videokamera während eines Interviews ausgeschaltet war, später war das Gesicht des Piloten von einem Gegenstand verdeckt.

Auch wenn sich der Deutsche einen Tag später entschuldigt hatte, kannte Audi kein Pardon.