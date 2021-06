Nach Platz 3 am Samstag feiert Edoardo Mortara in der Formel-E im 2. Rennen in Puebla in Mexiko einen Sieg.

Formel E in Mexiko

Edoardo Mortara ging von Position 3 aus ins Rennen, übernahm nach einem guten Start aber schon früh die Führung und verteidigte diese souverän. Gut zwei Sekunden hinter ihm kam Pascal Wehrlein ins Ziel. Weil der Deutsche jedoch aufgrund einer regelwidrigen Anwendung des Fanboosts mit einer Strafe von fünf Sekunden belegt wurde, beendete er das Rennen als Vierter.

3. Podestplatz bringt Führung in Gesamtwertung

Mortara siegte nach 2019 (Hongkong) zum zweiten Mal in der Formel E. Mit dem 3. Pordestplatz hat der 34-jährige Romand mit italienischen Wurzeln die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Schweizer führt 6 Rennen vor Schluss mit 10 Punkten Vorsprung vor dem Niederländer Robin Frijns. Dieser schloss das Wochenende in Mexiko mit einem Nuller ab.

Enttäuschung für Buemi

Eine weitere Enttäuschung erlebte im zweiten Rennen in Puebla Sébastien Buemi, der sich mit Platz 14 begnügen musste. Nico Müller, der dritte Schweizer Formel-E-Pilot fehlte in Mexiko, da er in der DTM fuhr.