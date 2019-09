Der tödliche Unfall des F2-Fahrers Anthoine Hubert erschüttert die Motorsportszene. Doch «the show must go on».

Legende: Schweigeminute anstelle des Formel-2-Rennens Vorne rechts Anthoine Huberts Mutter und Bruder. imago images

Das für Sonntag geplante Sprintrennen der Formel 2 in Spa-Francorschamps ist nach dem Tod des 22-jährigen Franzosen Anthoine Hubert abgesagt worden. Stattdessen versammelte sich das Fahrerfeld zu einer Schweigeminute.

«Wir fahren für Anthoine»

Der Formel-1-Grand-Prix an selber Stätte fand hingegen wie geplant statt. Vor dem Rennen wurde erneut des Verunglückten gedacht.

«Genau wie für Anthoine, ist Racing unsere Passion und unser Traum. Also fahren wir heute für Anthoine. Heute und für immer werden wir ihn ehren», hatten die Formel-1-Verantwortlichen am Vormittag getwittert. «Wir machen das mit schweren Herzen.»

Hubert war am Samstagnachmittag im F2-Hauptrennen bei einem Unfall quer auf die Strecke geraten und mit voller Wucht vom Wagen eines nachfolgenden Fahrers erfasst worden. Er starb um 18:35 Uhr im medizinischen Zentrum der Rennstrecke.

Der Unfall rief die Gefahr des Motorsports in Erinnerung. Mehrere Exponenten äusserten sich entsprechend:

Christian Horner (Red-Bull-Teamchef): «Es ist auch eine Erinnerung daran, wie grausam Motorsport manchmal sein kann.»

(Red-Bull-Teamchef): «Es ist auch eine Erinnerung daran, wie grausam Motorsport manchmal sein kann.» Lewis Hamilton (F1-Weltmeister): «Alle Fahrer setzen jedes Mal ihr Leben aufs Spiel, wenn sie auf die Strecke gehen, und die Leute müssen das zu würdigen wissen.»

(F1-Weltmeister): «Alle Fahrer setzen jedes Mal ihr Leben aufs Spiel, wenn sie auf die Strecke gehen, und die Leute müssen das zu würdigen wissen.» Mattia Binotto (Ferrari-Teamchef): «Das ist auch der Grund, warum wir unermüdlich an der Erhöhung der Sicherheit arbeiten müssen.»

Zuletzt hatte es in der Formel 2 vor zehn Jahren einen tödlichen Unfall gegeben, als der Brite Henry Surtees in Brands Hatch von einem gelösten Rad eines Konkurrenten getroffen wurde. In der Formel 1 wurde der Franzose Jules Bianchi 2014 bei einem Unfall in Suzuka so schwer verletzt, dass er ein Jahr später starb.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 31.8.19, 22:35 Uhr