Sébastien Buemi nimmt seine 7. Saison in der Formel E in Angriff und peilt den 2. Titel an.

Mit den beiden Nachtrennen vom Freitag und Samstag in Riads Vorort Diriyah startet die Formel E in ihre 7. Saison. Mit dabei ist auch der Schweizer Sébastien Buemi – wie immer in den letzten 7 Jahren. Der 32-Jährige gehört fast schon zum Inventar der Rennserie. In seiner 2. Saison holte er den Titel, die Meisterschaft beendete er stets in den Top 4.

Es ist anspruchsvoller geworden in der Formel E.

Zeit für seinen 2. Titel? Der Schweizer gibt sich zurückhaltend: «In erster Linie freue ich mich, dass ich dabei bin. (...) Ich werde versuchen, konstant zu fahren und in 3, 4 Monaten sehen wir, wo ich stehe.»

Dass dies nicht einfach werden wird, weiss auch Buemi: «Es ist anspruchsvoller geworden in der Formel E. In den letzten Jahren sind viele Top-Teams in die Rennserie eingestiegen. Zahlreiche Fahrer sind auch schon in der Formel 1 gefahren, das Niveau ist sehr hoch.»

Der Grund für diese Entwicklung dürfte Buemi aber umso mehr freuen: «Die Formel E ist mittlerweile eine wichtige Rennserie im Motorsport und hinter der Formel 1 die Nummer 2.» In der zweitwichtigsten Rennserie zum 2. Titel – wieso nicht?