Legende: Kehrt nach Brasilien zurück Die MotoGP. Keystone/EPA/Filip Singer

Motorrad: Brasilien ersetzt Argentinien im Rennkalender

Die MotoGP fährt nach 37 Jahren wieder in Brasilien. Das geht aus dem offiziellen Rennkalender für 2026 hervor, den die Veranstalter der «Königsklasse» am Donnerstag veröffentlichten. Die Rennen auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania sind die ersten in der WM seit 1989 und ersetzen den Grossen Preis von Argentinien. Dort soll erst nach dem Bau einer Strecke in der Nähe von Buenos Aires wieder gefahren werden. Wie in der aktuellen Saison stehen 22 Grand-Prix-Wochenenden auf dem Programm. Eröffnet wird die WM am 1. März in Thailand, das Saisonfinale steigt traditionell im spanischen Valencia (22. November).