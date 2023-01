Legende: Es reichte nicht ganz an die Spitze Sébasten Buemi. imago images

Formel E: Buemi kann Pole Position nicht ausnutzen

Im 2. Rennen der Elektro-Rennserie 2023 fuhr Sébastien Buemi als Vierter im Stadtteil Diriyah in Riad sein bestes Resultat der noch jungen Saison heraus. Gegenüber dem 6. Rang zum Einstand verbesserte er sich um 2 Plätze. Insgesamt verlief das 100. Jubiläums-Rennen seiner Karriere aber nicht ganz nach dem Gusto des Waadtländers. Denn der 34-jährige Envision-Pilot musste seine Pole Position früh schon hergeben, obwohl ihm keine nennenswerten Fehler unterlaufen waren. Die Spitzenfahrer verfügten aber über mehr Effizienz in ihren Elektro-Boliden. Deutschlands früherer Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein schlug nach einem packenden Finish seinen britischen Markenkollegen Jake Dennis. Nico Müller gab schon nach wenigen Runden auf. Am Samstag findet in Saudi-Arabien gleich nochmals ein Lauf der Formel E statt.