Formel E: Buemi belegt in Tokio Rang 4

Zwei Wochen nach dem Sieg in Monaco hat Sébastien Buemi in Tokio einen weiteren Podestplatz in der Formel E knapp verpasst. Der 36-jährige Waadtländer belegte in seinem Jaguar den 4. Platz. Buemi fehlte nach den 38 Runden in Japans Hauptstadt gegenüber den beiden vor ihm liegenden Briten Oliver Rowland (2.) und Taylor Barnard (3.) wenig. Der Sieg ging an den Belgier Stoffel Vandoorne im Maserati, der sich dank einer guten Boxen-Strategie souverän durchsetzte. Die weiteren Schweizer belegten auf der nassen Rennstrecke nach zwei Neustarts Platz 6 (Edoardo Mortara) und 12 (Nico Müller).