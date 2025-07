Legende: Starker Saisonabschluss Sébastien Buemi überzeugt in London. Getty Images/Joe Portlock/LAT Images

Formel E: Buemi fährt auf Rang 3

Sébastien Buemi ist zum Abschluss der Formel-E-WM-Saison im zweiten Rennen in London noch einmal auf das Podest gefahren. Der 36-jährige Waadtländer sicherte sich hinter dem Neuseeländer Nick Cassidy und dem Niederländer Nyck de Vries den 3. Platz. In der Gesamtwertung belegt Buemi nach 16 Rennen den 11. Rang, zwei Positionen hinter Edoardo Mortara. Der Genfer ging zum Abschluss wie Nico Müller leer aus. Den WM-Titel hatte sich schon vor zwei Wochen der Engländer Oliver Rowland im Nissan gesichert. Für das Highlight aus Schweizer Sicht sorgte Buemi mit dem Sieg Anfang Mai in der zweiten Prüfung in Monaco. Daneben gab es für Mortara und den Waadtländer je zwei weitere Podestplätze.