Legende: Darf sich zurecht freuen Franco Colapinto ist zurück in einem Formel-1-Cockpit. Imago/Every Second Media

Formel 1: Alpine nimmt erwarteten Pilotenwechsel vor

Die Spatzen pfiffen es von den lärmigen Dächern in der Boxengasse: Der Australier Jack Doohan muss sein Cockpit im Alpine-Team räumen, zumindest für die kommenden fünf Rennen. Sein (temporärer?) Nachfolger wird der knapp 22-jährige Argentinier Franco Colapinto. Dies bestätigte der designierte Teamchef Flavio Briatore inmitten der Turbulenzen im französischen Rennstall. Der bisherige Alpine-Ersatzfahrer Colapinto bestritt letztes Jahr für Williams 9 GPs und fuhr dabei zweimal in die Punkte (8. in Baku, 10. in Austin). Doohan hat es in seinen 7 Starts für Alpine nie in die Punkte geschafft.