Buemi mit 17-Sekunden-Strafe belegt

Der Waadtländer Sébastien Buemi verpasste auch im vierten Saisonrennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Hyderabad (IND) das Podest. Wegen einer 17-Sekunden-Strafe fiel er vom 3. auf den 15. Platz zurück. In einem turbulenten Rennen, bei dem nur 15 Fahrer die Zielflagge sahen, durfte sich Buemi nur kurz über den 3. Platz hinter dem Franzosen Jean-Eric Vergne (Penske) und dem Neuseeländer Nick Cassidy, seinem Teamkollegen im Jaguar von Envision Racing, freuen. Einige Minuten nach Rennende wurde er wegen eines so genannten «Over-Power-Vergehens» mit der Strafe von 17 Sekunden belegt. Edoardo Mortara (Maserati) erbte damit als Zehnter noch einen Punkt, der dritte Schweizer Nico Müller (ABT) belegte gleich dahinter den elften Platz