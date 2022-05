Legende: Edoardo Mortara Der schweizerisch-italienische Doppelbürger kann in Berlin nachlegen. Keystone/DPA/Fabian Sommer

Formel E: Mortara bleibt in Fahrt

Auch im 2. Formel-E-Rennen in Berlin gelingt Edoardo Mortara ein starkes Resultat, womit er in der Gesamtwertung weiter Boden gutmacht. 24 Stunden nach seinem 2. Saisonsieg überzeugte der erneut von der Pole Position gestartete Genfer im Venturini mit Rang 2 hinter Nyck de Vries. Der Vorsprung des Niederländers nach 40 Rennrunden auf dem Areal des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof betrug 2,5 Sekunden. Wie tags zuvor wurde Stoffel Vandoorne Dritter, womit der Mercedes Teamkollege von de Vries die WM-Führung erfolgreich verteidigen konnte. Der Belgier hat 111 Punkte auf dem Konto, 12 mehr als Mortara, der sich im Gesamtklassement an die 2. Position verbessern konnte.