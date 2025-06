Legende: Auftakt in Melbourne Das 1. Saisonrennen findet am 8. März in Australien statt. Keystone/Joel Carrett

Formel 1: Mit 24 Rennen sowie Madrid statt Imola

Der Kalender für die Formel-1-Saison 2026 steht. Wie in diesem Jahr werden 24 GP gefahren. Die Austragungsorte sind bis auf eine Ausnahme gleich: Imola muss dem neuen GP in Madrid weichen. Das erste Rennen der neuen Ära mit aktiver Aerodynamik und deutlich grösserem E-Anteil beim Motor findet am 8. März abermals in Melbourne statt. Der Europa-Auftakt erfolgt am 8. Juni in Monaco. Den Saisonabschluss bildet wie stets seit 2014 der GP von Abu Dhabi, der am 6. Dezember über die Bühne geht.

Motorrad: Superbike-Weltmeister Razgatlioglu wechselt in die MotoGP

Ungewöhnlicher Aufstieg: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu erhält ab der kommenden Saison seine Chance in der MotoGP. Der Türke wird in der Motorrad-Königsklasse eine Yamaha des Pramac-Teams steuern. Razgatlioglu verlässt das BMW-Team in der Superbike-WM nach zwei gemeinsamen Jahren. Der 28-Jährige gilt als hoch veranlagt, über einen Wechsel in die Königsklasse war daher schon seit Jahren immer wieder spekuliert worden. Mit dem Superbike holte er 2021 seinen ersten Titel, 2024 gelang ihm mit der Rekordserie von 13 Siegen in Folge der nächste Titelgewinn.