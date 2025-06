Legende: Auftakt in Melbourne Das 1. Saisonrennen findet am 8. März in Australien statt. Keystone/Joel Carrett

Formel 1: Mit 24 Rennen sowie Madrid statt Imola

Der Kalender für die Formel-1-Saison 2026 steht. Wie in diesem Jahr werden 24 Grands Prix gefahren. Die Austragungsorte sind bis auf eine Ausnahme gleich: Imola muss dem neuen GP in Madrid weichen. Das erste Rennen der neuen Ära mit aktiver Aerodynamik und deutlich grösserem E-Anteil beim Motor findet am 8. März abermals in Melbourne statt. Der Europa-Auftakt erfolgt am 8. Juni in Monaco. Den Saisonabschluss bildet wie stets seit 2014 der Grand Prix von Abu Dhabi, der am 6. Dezember über die Bühne geht.