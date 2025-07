Legende: Momentan bester Schweizer Edoardo Mortara. Imago/PsnewZ

Formel E: FIA setzt langfristig auf Elektro-Rennsport

Die Formel E wird bis mindestens 2048 die einzige elektrische Einsitzer-Rennserie unter dem Dach des Motorsport-Weltverbands FIA bleiben. Die beiden Parteien unterzeichneten am Freitag einen entsprechenden Vertrag. Die Rennserie im Besitz des Liberty-Media-Konzerns erwartet, dass ihre Boliden bis Mitte des Jahrhunderts ebenso leistungsstark sind wie jene in der Formel 1. Derzeit liegen sie bereits in Sachen Beschleunigung 30 Prozent vor den F1-Modellen. In der diesjährigen Saison sind mit Edoardo Mortara, Sébastien Buemi und Nico Müller drei Schweizer in der Formel E engagiert.