Legende: Noch lange Schauplatz von Formel-1-Rennen Der Miami International Autodrome. imago images/Panoramic by PsnewZ

Formel 1 bleibt bis 2041 in Miami

Die Formel 1 setzt langfristig auf den boomenden US-Markt und hat den Vertrag mit dem Grossen Preis von Miami vorzeitig um weitere zehn Jahre bis einschliesslich 2041 verlängert. Keine andere Strecke hat eine längere Vereinbarung mit der Motorsport-Königsklasse geschlossen. Miami ist erst seit 2022 Teil des Formel-1-Rennkalenders, am Sonntag um 22.00 Uhr Schweizer Zeit (live auf SRF zwei) wird rund um das Hard Rock Stadium zum vierten Mal um den Grand-Prix-Sieg gefahren. Bereits am Samstag steht das Sprintrennen (ab 17:50 Uhr auf SRF zwei) auf dem Programm.

Formel 1: Verstappen frisch Vater

Weltmeister Max Verstappen ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin, Kelly Piquet brachte ein Mädchen zur Welt. Die Medienrunde am Donnerstag hatte der 27-jährige Niederländer noch ausgelassen, beim Sprint-Qualifying am Freitag erfolgt sein Debüt in einem Formel-1-Boliden als Vater.

Formel 1