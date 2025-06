Legende: Bleibt langfristig Teil des Formel-1-Kalenders Der Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal. Imago Images/NurPhoto

Formel 1 verlängert mit Montreal

Die Formel 1 wird noch bis einschliesslich 2035 in Kanada Halt machen. Wie die Königsklasse des Motorsports mitteilte, haben die Veranstalter des Grand Prix in Montreal einen neuen Vertrag um weitere vier Jahre unterschrieben. «Montreal ist eine unglaubliche Stadt voller Energie und leidenschaftlicher Fans, und ich freue mich sehr, dass wir hier bis zur Saison 2035 weiter Rennen fahren werden», sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Zuvor hatte die Formel 1 schon weitere XXL-Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. So wird die boomende Rennserie etwa bis 2041 in Miami starten.

Viertplatziertes Auto von Le Mans nachträglich disqualifiziert

Einer der beiden offiziellen Ferraris wurde wegen Verstosses gegen das technische Reglement von den 24 Stunden von Le Mans disqualifiziert. Es handelte sich um die Startnummer 50, die das Rennen am Sonntag auf dem vierten Platz beendet hatte. Der Wagen hatte die Nachuntersuchung nicht bestanden. An der Halterung des Heckflügels fehlten vier Schrauben, ausserdem war der Flügel zu flexibel. Die «Scuderia» ficht die Disqualifikation nicht an.

